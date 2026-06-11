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11.06.2026 06:31:29
Burning Rock Biotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Burning Rock Biotech präsentierte in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,76 Prozent auf 15,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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