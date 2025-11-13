Burnpur Cement: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Burnpur Cement hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,26 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,650 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at