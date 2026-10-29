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29.10.2026 06:31:29
Bursa Malaysia Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bursa Malaysia Bhd präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bursa Malaysia Bhd ein EPS von 0,080 MYR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent auf 215,3 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 178,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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