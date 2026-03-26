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26.03.2026 06:31:28
BurTech Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BurTech Acquisition A veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,980 USD. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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