BurTech Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BurTech Acquisition A veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,980 USD. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at