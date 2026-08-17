Busan Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Busan Industrial stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 192,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1016,000 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Busan Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 24,76 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at