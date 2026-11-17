|
17.11.2026 06:31:28
Busan Industrial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Busan Industrial ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Busan Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Busan Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1638,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1025,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Busan Industrial im vergangenen Quartal 31,21 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Busan Industrial 21,22 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.