Busan Industrial ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Busan Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Busan Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1638,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1025,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Busan Industrial im vergangenen Quartal 31,21 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Busan Industrial 21,22 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at