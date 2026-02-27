Busan Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Busan Industrial äußerte sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3521,33 KRW gegenüber -3109,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Busan Industrial 29,91 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,19 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5967,820 KRW. Im Vorjahr waren -2594,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Busan Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 13,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 107,53 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 124,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at