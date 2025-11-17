Bushiroad informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bushiroad hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 12,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

