Bushiroad präsentierte Quartalsergebnisse

Bushiroad stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,31 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,52 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bushiroad einen Umsatz von 13,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at