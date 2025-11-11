Business Brain Showa-OTA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Business Brain Showa-OTA hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Business Brain Showa-OTA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 68,43 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 10,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Milliarden JPY umgesetzt.

