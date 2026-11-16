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16.11.2026 06:31:29
Business Brain Showa-OTA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Business Brain Showa-OTA äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 26,59 JPY. Im letzten Jahr hatte Business Brain Showa-OTA einen Gewinn von 20,89 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Business Brain Showa-OTA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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