BUSINESS BREAKTHROUGH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BUSINESS BREAKTHROUGH lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,97 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat BUSINESS BREAKTHROUGH 1,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,02 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at