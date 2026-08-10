BUSINESS BREAKTHROUGH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 5,78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BUSINESS BREAKTHROUGH 1,79 JPY je Aktie eingenommen.

BUSINESS BREAKTHROUGH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at