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18.05.2026 06:31:29
BUSINESS BREAKTHROUGH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BUSINESS BREAKTHROUGH hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 9,99 JPY. Im letzten Jahr hatte BUSINESS BREAKTHROUGH einen Gewinn von 1,25 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 1,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,89 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 21,67 JPY, nach 18,42 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 7,67 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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