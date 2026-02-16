BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BUSINESS BREAKTHROUGH hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,71 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at