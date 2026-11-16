BUSINESS BREAKTHROUGH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BUSINESS BREAKTHROUGH hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,99 Milliarden JPY, gegenüber 1,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at