Business Coach präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Business Coach hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,75 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,60 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Business Coach mit einem Umsatz von insgesamt 317,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 431,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at