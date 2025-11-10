|
Business Coach: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Business Coach hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Business Coach 614,3 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 437,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 111,53 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 49,02 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,00 Milliarden JPY gegenüber 1,60 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
