Business Coach zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Business Coach hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Business Coach 551,5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 614,3 Millionen JPY umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,60 JPY, nach 37,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Business Coach 1,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,00 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at