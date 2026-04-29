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29.04.2026 06:31:29
Business First Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Business First Bancshares hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Business First Bancshares 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,66 Prozent auf 136,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 125,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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