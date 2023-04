Business First Bancshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Business First Bancshares hat am 28.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,550 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at