Business First Bancshares Aktie
WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053
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27.04.2026 14:17:57
Business First Bancshares, Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Business First Bancshares, Inc. (BFST) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $22.21 million, or $0.68 per share. This compares with $19.19 million, or $0.65 per share, last year.
Excluding items, Business First Bancshares, Inc. reported adjusted earnings of $24.04 million or $0.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $122.49 million from $113.69 million last year.
Business First Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.21 Mln. vs. $19.19 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.65 last year. -Revenue: $122.49 Mln vs. $113.69 Mln last year.
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