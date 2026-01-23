Business First Bancshares Aktie
WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053
|
23.01.2026 03:32:58
Business First Bancshares, Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Business First Bancshares, Inc. (BFST) released earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $21.01 million, or $0.71 per share. This compares with $15.14 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Business First Bancshares, Inc. reported adjusted earnings of $23.52 million or $0.79 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.68 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $83.09 million from $77.59 million last year.
Business First Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.01 Mln. vs. $15.14 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.51 last year. -Revenue: $83.09 Mln vs. $77.59 Mln last year.
