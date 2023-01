Business First Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse

Business First Bancshares hat am 26.01.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,660 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Business First Bancshares 0,570 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 64,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Business First Bancshares 45,3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,52 USD. Im letzten Jahr hatte Business First Bancshares einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,67 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 228,89 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 225,38 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at