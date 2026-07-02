Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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02.07.2026 07:53:15
Business jet departures in Middle East drop 30% during Iran war
Take-offs between Feb 28, when the war started, and Jun 28 fell to 15,171, from 21,529 in the year-ago periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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