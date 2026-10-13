Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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13.10.2026 11:05:41
Business judgement, AI proficiency key as cyber defender roles evolve; new professional standards being developed
The findings will help shape new professional standards for CSA’s upcoming accreditation frameworkWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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