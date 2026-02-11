|
Business Online: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Business Online hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Business Online ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 THB in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Business Online in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,4 Millionen THB im Vergleich zu 152,1 Millionen THB im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,350 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 756,77 Millionen THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 680,38 Millionen THB in den Büchern standen.
