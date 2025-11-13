|
Business Online hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Business Online hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Business Online ein EPS von 0,100 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,99 Prozent auf 221,5 Millionen THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 174,4 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
