Business Online legte Quartalsergebnis vor

Business Online hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Business Online hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Business Online in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 221,5 Millionen THB im Vergleich zu 174,4 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at