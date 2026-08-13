Business Online mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Business Online hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,11 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 206,8 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Business Online einen Umsatz von 191,0 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at