Business Online präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Business Online ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Business Online die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Business Online ein EPS von 0,100 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 206,8 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Business Online einen Umsatz von 191,0 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at