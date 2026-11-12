Business Online stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Business Online präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,12 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Business Online 0,110 THB je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Business Online mit einem Umsatz von insgesamt 233,6 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,5 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 5,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at