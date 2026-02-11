|
11.02.2026 06:31:28
Business Online verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Business Online präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 152,1 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 161,4 Millionen THB ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,340 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Business Online 756,77 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 680,38 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.