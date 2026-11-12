Business Online vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Business Online hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,12 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Business Online 0,110 THB je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 233,6 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 221,5 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at