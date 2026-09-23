Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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23.09.2026 20:06:00
Businesses are growing at the fastest pace in over four years. Why war and inflation aren’t stopping the U.S. economy.
Expensive gas, higher inflation, a stalemate with Iran and rising interest rates — no matter. The U.S. economy appears to have sped up in the early fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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