10.12.2025 12:58:00
Buslenker-KV: 3,3 Prozent mehr Lohn ab Jänner 2026
Buslenkerinnen und Buslenker privater Autobusunternehmen erhalten ab Jänner 2026 um 3,3 Prozent mehr Lohn. Der im März 2025 vereinbarte Zweijahresabschluss sah eine Lohnanpassung um die rollierende Inflation, die bei 3,2 Prozent lag, plus einen Reallohnzuwachs vor. Der Reallohnzuwachs für die 12.000 Beschäftigten liege damit bei 0,1 Prozent, sagte vida-Gewerkschafter Markus Petritsch laut Aussendung am Mittwoch.
Neben den Löhnen sollen sich mit Jahreswechsel auch die Arbeitsbedingungen verbessern. So sollen Diäten im Linienbusverkehr stärker steigen und der Nachtarbeitszuschlag von 22 bis 23 Uhr um 50 Prozent erhöht werden. Weitere Entlastungen gebe es bei geteilten Diensten und planbarer Freizeit. "Die Verbesserungen für die Beschäftigten in der Busbranche sind essenziell, um dem Personalmangel entgegenzuwirken", sagte Petritsch.
