NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.06.2026 20:30:00
Busted AI budgets at Uber, Microsoft and Nvidia trigger hiring — because human workers are cheaper
The U.S. job market actually is getting a boost from AI: Who knew human workers are cheaper?Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|NYSE-Handel So steht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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|Microsoft targets Anthropic with new model releases (Financial Times)
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