ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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29.06.2026 15:00:00
Busy Bar: Produktivitäts-Gadget vom Erfinder des Flipper Zero erscheint im Juli
"Bitte nicht stören" auf dem Pixel-LCD und Stummschaltung per App: So will das neue Gadget von Flipper Devices die Produktivität steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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