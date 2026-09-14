Butler National verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Butler National hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Butler National ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 30,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at