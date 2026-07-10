Butler National zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Butler National hat am 08.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Butler National mit einem Umsatz von insgesamt 27,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Butler National im vergangenen Geschäftsjahr 97,97 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Butler National 83,97 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at