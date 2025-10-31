ButOne Information A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ButOne Information A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ButOne Information A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 70,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at