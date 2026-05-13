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13.05.2026 06:31:29
Butterfly Gandhimathi Appliances hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Butterfly Gandhimathi Appliances gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 6,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,53 INR beziffert, während im Vorjahr 18,20 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 9,43 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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