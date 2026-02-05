Butterfly Gandhimathi Appliances mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Butterfly Gandhimathi Appliances hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Butterfly Gandhimathi Appliances hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,65 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,45 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Butterfly Gandhimathi Appliances 2,38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at