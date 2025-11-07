|
07.11.2025 06:31:29
Butterfly Gandhimathi Appliances vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Butterfly Gandhimathi Appliances hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,51 INR gegenüber 7,09 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,93 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
