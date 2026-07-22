Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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22.07.2026 22:09:01
Butterfly Network Founder Jonathan Rothberg Sells Nearly $21 Million in Shares. What Does This Mean for Investors?
Jonathan M. Rothberg, the founder and an independent director at Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY), sold ~3.1 million shares of Class B Common Stock at $6.64 per share, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.64); post-transaction value based on July 21, 2026 market close ($6.82).Butterfly Network is a digital health enterprise specializing in innovative ultrasound imaging technologies with a market capitalization of $1.8 billion and trailing twelve-month (TTM) revenue of $102.9 million. The company differentiates itself through its proprietary portable ultrasound platform that integrates with consumer devices, addressing the significant market opportunity for point-of-care diagnostics and reducing barriers to ultrasound accessibility globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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