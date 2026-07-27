Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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27.07.2026 21:12:01
Butterfly Network Founder Rothberg Sells Another 660,000 Shares. Should Investors Worry?
Jonathan M. Rothberg, the founder and now an independent director at Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY), sold ~660,000 shares of Class B Common Stock on July 22, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.47); post-transaction value based on July 22 closing price ($6.61).Butterfly Network, Inc. is a digital health enterprise specializing in the invention, production, and global commercialization of cutting-edge ultrasound imaging technologies. The company's innovative product portfolio includes the portable Butterfly iQ and the smartphone-compatible Butterfly iQ+.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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