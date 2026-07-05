Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
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05.07.2026 14:24:01
Butterfly Network Insider Sheds 399K Shares — This Stock May Be Ready to Take Flight
On June 5 and June 8, 2026, Butterfly Network (NYSE:BFLY) Chief Business Officer Steve Cashman disclosed the direct sale of 399,461 shares of Common Stock via open-market transactions for a total of approximately $1.89 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.74); post-transaction value based on June 8, 2026 market close ($4.78).* 1-year performance calculated using July 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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