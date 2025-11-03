Butterfly Network öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Butterfly Network lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Butterfly Network vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at