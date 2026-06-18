Butterfly Network Stock Jumps 33% On Midjourney Medical Partnership Update

(RTTNews) - Butterfly Network, Inc. (BFLY) shares surged 33.36 percent, gaining $1.90 to $7.61 on Thursday, after the company highlighted its role in the newly unveiled Midjourney Medical imaging platform.

The stock is currently trading at $7.61, compared with its previous close of $5.71 on the New York Stock Exchange. During the session, shares opened at $7.21 and traded between $7.10 and $8.01. Trading volume reached 16.55 million shares, significantly above the average daily volume of 4.92 million shares.

The announcement followed Midjourney's introduction of its full-body tomographic imaging system, which incorporates Butterfly's Ultrasound-on-Chip technology. Butterfly said future generations of the scanner are expected to utilize substantially more imaging modules, potentially creating a meaningful commercial opportunity for the company.

Butterfly's 52-week range is $1.32 to $8.01.