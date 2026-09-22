Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
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22.09.2026 18:10:07
Butterfly Network Stock Soars After Needham Initiates Buy
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29.07.26
|Ausblick: Butterfly Network stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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29.04.26
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